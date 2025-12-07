Марченко забросил десятую шайбу в сезоне НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забил гол в ворота «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 31-й минуте россиянин сделал счет 4:1 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 25-летний Марченко в 24 матчах набрал 24 (10+14) очка.