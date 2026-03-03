Марченко оформил дубль в матче «Рейнджерс» — «Коламбус»

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил вторую шайбу в ворота «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ).

25-летний россиянин отличился на второй минуте овертайма. Ранее он забил на 16-й минуте (сделал счет 2:0 в пользу своей команды).

В сезоне-2025/26 Марченко в 53 матчах набрал 50 (22+28) очков.

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