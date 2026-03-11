Марченко: «Самый тяжелый путь — это из АХЛ выбираться»

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко в новом выпуске FONtour рассказал о сложностях игры в АХЛ.



— Самый тяжелый путь — это из АХЛ выбираться. Это самый тяжелый путь. Я не знаю... Мне повезло. Там у нас еще травмы были, но я нормально играл в АХЛ. В основном если ты приезжаешь не звездой, то на тебя забивают. Если команда хорошо играет, нет травм, и ты просто сидишь там, — отметил Марченко.



25-летний хоккеист перешел в «Коламбус» в 2022 году. Сначала он играл за фарм-клуб «Кливленд Монстерз» в АХЛ.