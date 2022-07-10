Кирилл Марченко прилетел в США и примет участие в лагере развития для молодых игроков «Коламбуса»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко прилетел в США. Он готов принять участие в традиционном лагере развития для проспектов клуба, сообщает журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

В мае «Коламбус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Кириллом Марченко. Срок соглашения рассчитан на два года.

Россиянин был выбран «Блю Джэкетс» во втором раунде драфта-2018 под общим 49-м номером.

В минувшем сезоне Марченко набрал 20 (12+8) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе СКА. В Кубке Гагарина он не сыграл, потому что выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ, где оформил восемь (6+2) результативных баллов в 12 встречах.