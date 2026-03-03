Марченко назвал безумием матч «Коламбуса» и «Рейнджерс»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко заявил, что шокирован результатом матча с «Рейнджерс» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Блю Джекетс» упустили преимущество в четыре шайбы. Марченко забил гол в овертайме.

«Это просто безумие. Я немного в шоке от того, что они забросили четыре шайбы. Я пытался собраться и просто делать свою работу на льду. Дополнительное время, новая игра. Началась новая игра, и за один гол мы получили два очка. Я думал только об этом. Старался забыть о четырех пропущенных шайбах», — цитирует Марченко пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции (54 очка после 60 матчей), «Коламбус» (68 очков после 59 игр) располагается на 10-м месте.

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