Князев: «С каждым матчем в НХЛ Гребенкин будет только прогрессировать»

Агент Кирилл Князев, представляющий интересы нападающего «Торонто» Никиты Гребенкина в России, прокомментировал дебют россиянина в НХЛ.

«Очень рад за Никиту, что он дебютировал в сильнейшей лиге мира! Я уверен, что с каждым матчем он будет только прогрессировать и станет железным игроком основного состава, а в ближайшем будущем — лидером «Торонто». У него все для этого есть», — цитирует Legalbet Князева.

В четверг, 21 ноября, Гребенкин сыграл 11 минут в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:0).