Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Калгари».

Россиянин отличился в третьем периоде и сделал счет 3:5.

KIRILL «THE LATE NIGHT» THRILL pic.twitter.com/G77Sx3oKp2 — Minnesota Wild (@mnwild) February 27, 2022

Капризов забросил свою 24-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. На его счету 63 (24+39) очка в 49 матчах за «Миннесоту» в этом сезоне.