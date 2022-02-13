Кирилл Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне. Видео

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

В начале третьего периода 24-летний россиянин забросил свою 20-ю шайбу в сезоне-2021/22.

Теперь на счету Капризова 54 (20+34) очка, он делит восьмое место в списке лучших бомбардиров сезона со Стивеном Стэмкосом из «Тампы».