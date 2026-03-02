Капризов забил 34-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в ворота «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

28-летний россиянин отличился на 37-й минуте и сделал счет 1:0. Он реализовал большинство.

В сезоне-2025/26 Капризов в 61 матче набрал 74 (34+40) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

2 марта, 01:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол) Миннесота Сент-Луис

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