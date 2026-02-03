Капризов забил 32-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил вторую шайбу в ворота «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ).

28-летний россиянин отличился на 4-й минуте овертайма и принес своей команде победу. Ранее он забросил шайбу на 16-й минуте. Капризов забил в третьем матче подряд.

В сезоне-2025/26 форвард в 57 матчах набрал 69 (32+37) очков.