Капризов оформил дубль в матче «Миннесота» — «Бостон»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил свой второй гол в домашнем матче регулярного чемпионата с «Бостоном».

На 15-й минуте третьего периода 28-летний Капризов забросил шайбу в равных составах. На 9-й минуте второго периода он забил свой первый гол в матче. Также он отметился результативной передачей.

В сезоне-2025/26 на счету российского форварда 37 (20+17) очков в 33 играх.