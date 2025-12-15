Капризов оформил дубль в матче «Миннесота» — «Бостон»
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил свой второй гол в домашнем матче регулярного чемпионата с «Бостоном».
На 15-й минуте третьего периода 28-летний Капризов забросил шайбу в равных составах. На 9-й минуте второго периода он забил свой первый гол в матче. Также он отметился результативной передачей.
В сезоне-2025/26 на счету российского форварда 37 (20+17) очков в 33 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|3
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|4
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|5
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|7
|Рейнджерс
|1
|0
|1
|0
|8
|Филадельфия
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|6
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|7
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|8
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Ванкувер
|1
|1
|0
|2
|3
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|1
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
|2.10
|02:00
|Рейнджерс – Тампа-Бэй
|- : -
|2.10
|02:00
|Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|2.10
|02:00
|Коламбус – Баффало
|- : -
|2.10
|03:00
|Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|2.10
|04:00
|Юта – Чикаго
|- : -
|2.10
|04:00
|Калгари – Сиэтл
|- : -
|2.10
|05:00
|Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|2.10
|05:00
|Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
Новости