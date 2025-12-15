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Капризов оформил дубль в матче «Миннесота» — «Бостон»

Павел Лопатко

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил свой второй гол в домашнем матче регулярного чемпионата с «Бостоном».

На 15-й минуте третьего периода 28-летний Капризов забросил шайбу в равных составах. На 9-й минуте второго периода он забил свой первый гол в матче. Также он отметился результативной передачей.

В сезоне-2025/26 на счету российского форварда 37 (20+17) очков в 33 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
15 декабря, 02:00. Grand Casino Arena (Сент-Пол)
Миннесота
Бостон

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Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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6 Айлендерс 1 0 1 0
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1 Бостон 1 1 0 2
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