Капризов забил 19-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в ворота «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

28-летний форвард отличился на 9-й минуте второго периода и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 Капризов в 33 матчах набрал 35 (19+16) очков.

В предыдущем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2) Капризов остался без очков.