Капризов с передачи Юрова забросил шайбу в матче «Миннесота» — «Баффало»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в ворота «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

28-летний россиянин на 10-й минуте открыл счет. Ему ассистировал соотечественник, нападающий Данила Юров

В сезоне-2025/26 у Капризова 31 (17+14) очко в 26 матчах.