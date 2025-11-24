Капризов забросил шайбу в ворота «Виннипега»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в ворота «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

28-летний россиянин отличился на 47-й минуте и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2025/26 у Капризова 27 (13+14) очков в 23 матчах.

Ранее в матче «Виннипег» — «Миннесота» забил другой российский нападающий: на 29-й минуте Данила Юров открыл счет. 21-летний форвард забросил шайбу на 29-й минуте. В сезоне-2025/26 Юров в 18 матчах набрал 6 (3+3) очков.