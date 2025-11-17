Капризов забил 11-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил победный гол в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:2 ОТ).

28-летний россиянин отличился на пятой минуте овертайма.

В сезоне-2025/26 на счету Капризова 23 (11+12) очка в 20 матчах.