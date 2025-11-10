Капризов набирал очки в каждом из четырех последних матчей

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной серией: в четырех последних матчах регулярного чемпионата НХЛ подряд он набирал очки.

В игре с «Калгари» (2:0) 28-летний россиянин забил гол.

Также на счету форварда 2 очка (1+1) в игре с «Айлендерс» (5:2), передача в матче с «Каролиной» (3:4) и 2 (1+1) очка в игре с «Нэшвиллом» (3:2 ОТ).

В сезоне-2025/26 у Капризова 22 (10+12) очка в 17 матчах.