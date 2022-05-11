Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы в первом периоде пятого матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса». Счет 2:1 к первому перерыву.

Теперь на счету российского форварда 7 шайб в пяти матчах, у ближайших преследователей Давида Перрона («Сент-Луис»), Джэйка Гюнцеля («Питтсбург»), Эвандера Кейна («Эдмонтон») и Нэйтана Маккиннона («Колорадо») — по пять голов.

Отметим, что оба гола Капризов забил в большинстве.