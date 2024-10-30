Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ в сезоне-2024/25.
30 октября в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (5:3) россиянин забил гол и сделал две результативные передачи. Теперь у него 18 (5+13) очков в 9 матчах нынешнего сезона.
Первое место в списке лучших бомбардиров лиги с Капризовым делит форвард «Вегаса» Марк Стоун, у которого также 18 (5+13) очков, которые он набрал в 10 играх. На третьем месте — защитник «Колорадо» Кэйл Макар, набравший 17 (3+14) очков в 10 встречах.
Список лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ-2024/25
1. Кирилл Капризов («Миннесота») — 18 (5+13) очков.
1. Марк Стоун («Вегас») — 18 (5+13)
3. Кэйл Макар («Колорадо») — 17 (3+14)
4. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 16 (5+11)
4. Джек Айкел («Вегас») — 16 (3+13)
4. Сэм Райнхарт («Флорида») — 16 (7+9)
7. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 15 (6+9)
8. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 14 (8+6)
8. Кайл Коннор («Виннипег») — 14 (8+6)
8. Тим Штюцле («Оттава») — 14 (5+9)
8. Джаред Маккэнн («Сиэтл») — 14 (5+9)
8. Микко Рантанен («Колорадо») — 14 (4+10)
8. Евгений Малкин («Питтсбург») — 14 (3+11)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|12
|6
|6
|14
|2
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|3
|Вашингтон
|8
|6
|2
|12
|4
|Каролина
|8
|6
|2
|12
|5
|Коламбус
|8
|4
|4
|9
|6
|Айлендерс
|9
|3
|6
|8
|7
|Филадельфия
|10
|3
|7
|7
|8
|Питтсбург
|11
|3
|8
|7
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|9
|6
|3
|12
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|11
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Детройт
|9
|4
|5
|9
|6
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|10
|4
|6
|9
|8
|Бостон
|10
|4
|6
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|9
|8
|1
|16
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Колорадо
|10
|5
|5
|10
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|10
|6
|Юта
|10
|4
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|7
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|7
|3
|15
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|4
|4
|11
|4
|Калгари
|9
|5
|4
|11
|5
|Сиэтл
|10
|5
|5
|11
|6
|Анахайм
|9
|4
|5
|9
|7
|Эдмонтон
|10
|4
|6
|9
|8
|Сан-Хосе
|10
|1
|9
|4
|30.10
|02:00
|
Оттава – Сент-Луис
|8 : 1
|30.10
|02:00
|
Айлендерс – Анахайм
|1 : 3
|30.10
|02:00
|
Питтсбург – Миннесота
|3 : 5
|30.10
|02:00
|
Бостон – Филадельфия
|0 : 2
|30.10
|02:00
|
Монреаль – Сиэтл
|2 : 8
|30.10
|02:30
|
Вашингтон – Рейнджерс
|5 : 3
|30.10
|05:00
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|4 : 2