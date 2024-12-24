Капризов набрал 50 очков в 34 матчах сезона — это новый рекорд «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче с «Чикаго» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин в этом сезоне набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах и установил личный рекорд.

Ранее его лучшим результатом по скорости набора 50 очков были 38 матчей в сезоне-2021/22. Показатель Капризова также является лучшим в истории «Миннесоты».