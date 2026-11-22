Капризов сравнялся с Сутером по числу матчей с несколькими передачами за «Миннесоту»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сравнялся с Райаном Сутером по числу матчей с двумя и более результативными передачами за клуб в регулярных чемпионатах НХЛ. В гостевой игре с «Ванкувером» (3:4 Б) 21 ноября россиянин дважды ассистировал партнерам. Это 56-й такой матч Капризова за «Уайлд» и второй показатель в истории франшизы, сообщает сайт НХЛ.

Во втором периоде Капризов сделал передачу из-за ворот помог Мэтту Болди открыть счет на отметке 28:58. На 34:25 он участвовал в голевой атаке Джареда Сперджена, после которой гости вновь вышли вперед — 2:1. Для россиянина это пятый матч подряд как минимум с двумя передачами. За пять игр форвард сделал 12 голевых пасов.

В третьем периоде Ник Фолиньо вывел «Миннесоту» вперед — 3:2, однако Марко Росси сравнял счет за 1 минуту 23 секунды до сирены. В серии буллитов единственную попытку реализовал Джейк Дебраск.

Капризов набрал 45 очков (18 голов и 27 передач) за 25 матчей сезона-2026/27. «Уайлд» прервали серию из пяти побед, но продлили серию игр с набранными очками до 14.