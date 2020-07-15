Кирилл Капризов: «С большим нетерпением жду возможности надеть свитер «Миннесоты»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал свой переход в клуб НХЛ.

— Когда сезон в КХЛ был окончен, я думал, что процесс перехода сложится более гладко, — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ. — Знаю, что все меня ждут, да я и сам с большим нетерпением жду возможности надеть свитер «Уайлд». Надеюсь, что это произойдет где-то на следующей неделе. Я и правда очень хочу присоединиться к команде.

13 июля Капризов подписал трехлетний контракт с «Миннесотой». 23-летний россиянин был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провел за ЦСКА 57 матчей, в которых набрал 62 (33+29) очка. В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) очка в 4 матчах.