Капризов — об отсутствии из-за травмы: «Это было совсем не прикольно»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы.

«Это было совсем не прикольно. Я еще никогда в моей карьере так долго не отсутствовал из-за травмы. Максимум неделя или полторы, так что это было определенно тяжело. Но, вы знаете, нужно постараться найти позитив в этом, продолжать работать и прогрессировать», — приводит слова Капризова NHL.com.

Россиянин получил повреждение нижней части тела 9 марта в матче против «Виннипега» (4:2) и вернулся к полноценным тренировкам 5 апреля.

Капризов является лучшим бомбардиром «Миннесоты» в нынешнем сезоне, на его счету 39 голов и 35 передач в 65 матчах регулярного чемпионата.

«Миннесота» уже гарантировала себе участие в плей-офф НХЛ.