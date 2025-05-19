Капризов: «Виделся с Овечкиным до установления рекорда. Но поздравил, конечно, отправил СМС»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом по числу голов в регулярном чемпионате.

«У него оставалось 8-9 голов, он приезжал в Миннесоту. Многие думали, что он у нас мог этот рекорд побить. (Смеется.) Он шел в таком темпе! А так, виделся с ним еще до установления рекорда. Но поздравил, конечно, отправил СМС», — сказал Капризов «СЭ».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В сезоне-2024/25 39-летний россиянин установил новый рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, обойдя Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 заброшенных шайб.