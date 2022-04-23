Кирилл Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче «Сиэтра» против «Миннесоты» (6:3) форвард забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Он стал седьмым россиянином, набравшим 100 и более очков за регулярный сезон. Всего в его активе 45 голов и 56 голевых передач в текущем сезоне.

Второй звездой стал нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн. В матче против «Колорадо» (6:3) канадец оформил хет-трик и отдал передачу.

Третьей звездой дня признан швейцарский форвард «Миннесоты» Кевин Фиала. В матче против «Сиэтла» игрок отдал пять голевых передач.