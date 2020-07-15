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Кирилл Капризов: «Поездка в тренировочный лагерь будет полезной и для «Миннесоты», и для меня»

15 июля 2020, 23:10
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился мнением о тренировочном лагере команды.

— Думаю, что поездка будет полезной и для команды, и для меня: у меня будет шанс узнать партнеров, а поскольку я не смогу играть, то у меня будет больше времени на знакомство с лигой, городом и людьми, — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ. — Для меня все будет в новинку, я там никогда не был, так что с нетерпением этого жду.

13 июля Капризов подписал трехлетний контракт с «Миннесотой». 23-летний россиянин был задрафтован клубом в 2015 году.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провел за ЦСКА 57 матчей, в которых набрал 62 (33+29) очка. В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) очка в 4 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/kirill-kaprizov-excited-to-begin-journey-to-nhl/c-317451864

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