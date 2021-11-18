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Кирилл Капризов переведен в третье звено «Миннесоты»

21:16
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов переведен в третье звено на матч с «Далласом», передает журналистка Джесси Пирс в Twitter.

По информации источника, россиянин в третьем звене сыграет с Виктором Раском и Фредериком Годро. В первом звене выйдут нападающие Джордан Гринуэй, Юэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо, во втором — Кевин Фиала, Райан Хартман и Матс Зукарелло-Асен.

В текущем сезоне НХЛ 24-летний Капризов в 15 матчах набрал 11 (3+8) очков и имеет показатель полезности «-4».

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