Кирилл Капризов переведен в третье звено «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов переведен в третье звено на матч с «Далласом», передает журналистка Джесси Пирс в Twitter.

По информации источника, россиянин в третьем звене сыграет с Виктором Раском и Фредериком Годро. В первом звене выйдут нападающие Джордан Гринуэй, Юэль Эрикссон Эк и Маркус Фолиньо, во втором — Кевин Фиала, Райан Хартман и Матс Зукарелло-Асен.

The Greenway — JEEk — Foligno line will be reunited tonight, plus a new look with Kaprizov and Zuccarello splitting up #mnwild line shall be:



Greenway-Eriksson Ek-Foligno

Fiala-Hartman-Zuccarello

Kaprizov-Rask-Gaudreau

Duhaime-Sturm-Pitlick



Cam Talbot in net #lineheathens — Jessi Pierce (@jessi_pierce) November 18, 2021

В текущем сезоне НХЛ 24-летний Капризов в 15 матчах набрал 11 (3+8) очков и имеет показатель полезности «-4».