Капризов: «Травма подкосила, впервые пропускал так много времени»

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в интервью «СЭ» оценил свою результативность в сезоне НХЛ-2024/25.

«Необычный сезон. Давно так хорошо не начинал сезон. Вроде все шло хорошо. Но эта травма подкосила, впервые пропускал так много времени. Психологически все нормально, только обидно, что проиграли в первом раунде плей-офф. Нужно сделать выводы, залечиться», — сказал Капризов «СЭ».

«Миннесота» завершила выступление в плей-офф НХЛ в первом раунде, уступив «Вегасу» (2-4).

В сезоне-2024/25 28-летний Капризов провел 41 матч за «Уайлд» в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись 25 голами и 31 результативной передачей. В Кубке Стэнли на его счету 9 (5+4) очков в шести играх.