Капризов — о продлении контракта с «Миннесотой»: «Просто хочу тренироваться и играть»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметил, что пока не думает о продлении контракта с клубом. 28-летний форвард может стать неограниченно свободным агентом 1 июля 2026 года.

«Вы знаете, мне нравится «Миннесота», и все это знают. У нас много времени [для подписания контракта]. На дворе всего лишь 2025 год, и у меня в запасе всего один год. Я просто хочу играть в хоккей, сосредоточиться, выиграть несколько матчей, выйти в плей-офф Кубка Стэнли и победить там. Просто сосредоточьтесь на этом сейчас. Сейчас моя задача — сосредоточиться на хоккее и сборах. Я просто хочу тренироваться. У нас много времени. Хочу просто тренироваться и готовиться к сезону», — приводит официальный сайт лиги слова Капризова.

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он в 41 матче регулярного чемпионата набрал 56 (25+31) очков, в плей-офф в 6 матчах у него 9 (5+4) очков.

Ранее инсайдеры сообщили, что сторона игрока отклонила предложение на 128 миллионов долларов за 8 лет.