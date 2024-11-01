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Капризов признан третьей звездой месяца в НХЛ

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Кирилл Капризов (№ 97).
Фото Nick Wosika-Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан третьей звездой октября в НХЛ, информирует пресс-служба лиги.

В 9 матчах месяца 27-летний россиянин набрал 18 (5 + 13) очков.

Нападающий &laquo;Миннесоты&raquo; Кирилл Капризов. «Капризов — лучший игрок в истории «Уайлд». Главный тренер «Миннесоты» и журналист — о нашей суперзвезде

Лучшим игроком октября признали защитника «Колорадо» Кэйла Макара, который в 11 матчах набрал 19 (4+11) очков.

Второй звездой стал форвард «Виннипега» Кайл Коннор с 17 (9+8) очками в 10 играх.

Кайл Коннор
Кирилл Капризов
НХЛ
Кэйл Макар
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3 Торонто 11 6 5 13
4 Оттава 9 5 4 10
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Центральный дивизион И В П О
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2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 9 6 3 14
4 Юта 11 5 6 12
5 Колорадо 11 5 6 10
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7 Нэшвилл 10 3 7 7
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1 Вегас 11 7 4 15
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1.11 02:00
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