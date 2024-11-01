Капризов признан третьей звездой месяца в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан третьей звездой октября в НХЛ, информирует пресс-служба лиги.

В 9 матчах месяца 27-летний россиянин набрал 18 (5 + 13) очков.

Лучшим игроком октября признали защитника «Колорадо» Кэйла Макара, который в 11 матчах набрал 19 (4+11) очков.

Второй звездой стал форвард «Виннипега» Кайл Коннор с 17 (9+8) очками в 10 играх.