Кириленко не собирается оставаться на посту главы РФБ много-много лет

Глава российской федерации баскетбола Андрей Кириленко признался, что не собирается оставаться на своем посту много лет. Экс-игрок сборной России с 2015 года возглавляет организацию.

— Если будет соперник — отлично, почему нет? Главное, чтобы у него было свое видение, своя программа, здравый посыл направленный на развитие баскетбола, — цитируют «Известия» Кириленко. — На прошлых выборах президента США я видел пару дебатов Трампа с Хилари Клинтон. Они выступали не с программой, направленной на улучшение жизни людей, а всякий раз пытались донести до избирателей, как ужасен их оппонент. Я этого не понимаю. То есть ты идешь на определенную должность, чтобы реализовать свою программу или чтобы показать, как плох твой соперник?

В идеале я хочу иметь ситуацию, когда РФБ возглавит новый человек, мы бы спокойно сели с ним за чашкой кофе и я передал ему все дела и проекты федерации. Поверьте, я не планирую находиться на своем посту много-много лет. Не вижу такого сценария. Все равно наступит момент, будет ли это через год или через четыре, когда я уйду. И могу точно сказать, что мой преемник не получит федерацию в таком виде, в каком её получил я.