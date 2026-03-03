Марченко забил 21-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил шайбу в ворота «Рейнджерс» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

25-летний россиянин отличился на 16-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу своей команды. Также на его счету результативная передача.

В сезоне-2025/26 Марченко в 53 матчах набрал 49 (21+28) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк) Рейнджерс Коламбус

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