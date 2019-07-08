Кинэн считает, что Бобровский сделал удачный выбор, перейдя во "Флориду"

Бывший главный тренер "Флориды" Майк Кинэн поделился мнением о перспективах голкипера Сергея Бобровского в "Пантерз". Он заключил 10-летний контракт на 70 миллионов долларов.

– Во "Флориде" сейчас строится новая команда, на пост главного тренера пришел Джоэл Кенневилль, один из сильнейших специалистов НХЛ, – цитируют "Известия" Кинэна. – Здесь Бобровский станет одним из лидеров, а сам клуб будет развиваться и постепенно начнет решать большие задачи. С учетом всех аспектов – и спортивных, и финансовых – выбор Сергеем сделан удачный.

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