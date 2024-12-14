Кинэн: «Я пытался заполучить Овечкина на драфте НХЛ, когда был генменеджером «Флориды»
Канадский тренер Майк Кинэн рассказал о том, что хотел взять форварда Александра Овечкина во «Флориду» на драфте НХЛ.
«Всем действительно нет дела до его национальности. Он гениальный игрок — это важно. Когда я был генеральным менеджером «Флориды» и Алекс вышел на драфт, я пытался его заполучить. Мы даже устроили проверку в НХЛ касательно его возраста. Мне казалось, его возраст не соответствует заявленному (смеется). Но в Северной Америке действительно все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Ови, его достижениями и не обращают внимания, что он русский», — приводит слова Кинэна ТАСС.
Овечкин был выбран на драфте НХЛ в 2004 году «Вашингтоном» под первым номером. Вместе с «Кэпиталз» 39-летний россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, а также трижды выиграл Президентский кубок.
В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|28
|20
|8
|42
|2
|Нью-Джерси
|32
|19
|13
|41
|3
|Каролина
|29
|18
|11
|37
|4
|Филадельфия
|30
|14
|16
|32
|5
|Рейнджерс
|28
|15
|13
|31
|6
|Айлендерс
|31
|12
|19
|31
|7
|Питтсбург
|31
|13
|18
|30
|8
|Коламбус
|29
|12
|17
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|29
|18
|11
|38
|2
|Флорида
|30
|18
|12
|38
|3
|Бостон
|31
|15
|16
|33
|4
|Тампа-Бэй
|27
|15
|12
|32
|5
|Оттава
|29
|14
|15
|30
|6
|Детройт
|29
|11
|18
|26
|7
|Баффало
|29
|11
|18
|26
|8
|Монреаль
|29
|11
|18
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|31
|21
|10
|43
|2
|Миннесота
|29
|19
|10
|42
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|34
|4
|Колорадо
|31
|17
|14
|34
|5
|Юта
|29
|13
|16
|31
|6
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|30
|7
|Нэшвилл
|30
|8
|22
|22
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|41
|2
|Лос-Анджелес
|29
|17
|12
|37
|3
|Эдмонтон
|29
|17
|12
|36
|4
|Ванкувер
|28
|15
|13
|35
|5
|Калгари
|30
|14
|16
|33
|6
|Сиэтл
|31
|15
|16
|32
|7
|Сан-Хосе
|32
|11
|21
|27
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|24
|14.12
|03:00
|
Каролина – Оттава
|0 : 3
|14.12
|21:00
|
Рейнджерс – Лос-Анджелес
|- : -
|14.12
|21:00
|
Нью-Джерси – Чикаго
|- : -
|14.12
|22:00
|
Миннесота – Филадельфия
|- : -