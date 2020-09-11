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Киллорн пропустит третий матч с «Айлендерс»

07:45
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Форвард «Тампы» Алекс Киллорн дисквалифицирован на один матч финальной серии Восточной конференции против «Айлендерс», сообщает официальный сайт НХЛ.

30-летний канадец получил наказание за толчок на борт форварда «Айлендерс» Брока Нельсона во втором матче серии. Инцидент произошел на шестой минуте первого периода. Киллорн был удален на пять минут и до конца матча.

Счет в серии до четырех побед 2-0 в пользу «Тампы». Третий матч пройдет 12 сентября и начнется в 3:00 мск.

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