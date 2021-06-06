Форвард «Тампы» Алекс Киллорн поделился мнением об игре партнера по атаке Никиты Кучерова в четвертом матче второго раунда плей-офф против «Каролины» (6:4).

27-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и стал второй звездой матча.

«Кучеров — особенный игрок. Он творит что-то потрясающее, особенно учитывая, что он пропустил сезон, но при этом не утратил хватки. Он многое сделал для того, чтобы мы совершили камбэк, провел много времени на льду против сильной тройки. В защите он все делает правильно, ребята берут с него пример», — приводит слова Киллорна Bally Sports Florida & Bally Sports Sun.

Счет в серии 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 9 июня и начнется в 1:30 мск.