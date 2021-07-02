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Киллорн из-за травмы пропустит второй матч подряд в серии с «Монреалем»

18:57
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Нападающий «Тампы» Алекс Киллорн не сыграет в третьем матче серии финала Кубка Стэнли против «Монреаля», пишет в Twitter журналист Крис Джонстон. Хоккеист пропустит вторую игру подряд с «Канадиенс» из-за травмы.

В первой игре канадец заблокировал бросок соперника и получил повреждение голеностопа.

В текущем плей-офф форвард «Лайтнинг» набрал 17 (8+9) очков в 19 матчах.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей