Киллорн из-за травмы пропустит второй матч подряд в серии с «Монреалем»

Нападающий «Тампы» Алекс Киллорн не сыграет в третьем матче серии финала Кубка Стэнли против «Монреаля», пишет в Twitter журналист Крис Джонстон. Хоккеист пропустит вторую игру подряд с «Канадиенс» из-за травмы.

В первой игре канадец заблокировал бросок соперника и получил повреждение голеностопа.

В текущем плей-офф форвард «Лайтнинг» набрал 17 (8+9) очков в 19 матчах.