«КХЛ тяжело смотреть. Моментов практически нет, все стоят сзади». Игрок НХЛ — о хоккее в российском чемпионате
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о впечатлениях от просмотра матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Ходите на хоккей?
— Конечно, на все игры попасть не получилось, так что первые пропустил. Был на «Ак Барсе», на других встречах, на недавнем матче с «Трактором».
— Как вам хоккей?
— С Казанью нормально играли. А с остальными... Вы мое мнение, как хоккеиста спрашивает или как болельщика?
— Слышал, что в хоккее вы разбираетесь.
— В защите у команды совсем «пожар», все плохо. И еще я не понимаю, что это за иностранцев привезли в команду. В «Северстали» всегда вроде приличные легионеры выступали. По сути, сейчас есть одно звено, где Вовченко и Петунин. Если Даниил еще бросать начнет хорошо, то вообще станет звездой. Ему почаще бы воротам угрожать, Александр нравится, шайбу хорошо держит. Но при этом нет ни одного защитника на большинство.
— Согласен, беда.
— Более или менее под эту категорию Кирилл Адамчук подходит. Неплохой защитник, ничего лишнего. Если что, старается ближнему сунуть, при этом прилично всех колотит.
— А как вам качество хоккея?
— Тяжело смотреть, когда все играют на результат. Я когда был травмирован, смотрел на игры в НХЛ со стороны, то вижу, что там опасных моментов гораздо больше, все играют в атаку, для зрителя. А у нас... Моментов практически нет, стоят сзади. Приезжал «Ак Барс» в Череповец. Команда с таким подбором игроков, а все у них через длинный пас с проставлением. Зачем заставлять игроков уровня Азеведо или Да Косты биться-бороться? Это же мастера! Зарипова заставляют бегать и толкаться. (Алексей Шевченко)