Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о впечатлениях от просмотра матчей чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Ходите на хоккей?

— Конечно, на все игры попасть не получилось, так что первые пропустил. Был на «Ак Барсе», на других встречах, на недавнем матче с «Трактором».

— Как вам хоккей?

— С Казанью нормально играли. А с остальными... Вы мое мнение, как хоккеиста спрашивает или как болельщика?

— Слышал, что в хоккее вы разбираетесь.

— В защите у команды совсем «пожар», все плохо. И еще я не понимаю, что это за иностранцев привезли в команду. В «Северстали» всегда вроде приличные легионеры выступали. По сути, сейчас есть одно звено, где Вовченко и Петунин. Если Даниил еще бросать начнет хорошо, то вообще станет звездой. Ему почаще бы воротам угрожать, Александр нравится, шайбу хорошо держит. Но при этом нет ни одного защитника на большинство.

— Согласен, беда.

— Более или менее под эту категорию Кирилл Адамчук подходит. Неплохой защитник, ничего лишнего. Если что, старается ближнему сунуть, при этом прилично всех колотит.

— А как вам качество хоккея?

— Тяжело смотреть, когда все играют на результат. Я когда был травмирован, смотрел на игры в НХЛ со стороны, то вижу, что там опасных моментов гораздо больше, все играют в атаку, для зрителя. А у нас... Моментов практически нет, стоят сзади. Приезжал «Ак Барс» в Череповец. Команда с таким подбором игроков, а все у них через длинный пас с проставлением. Зачем заставлять игроков уровня Азеведо или Да Косты биться-бороться? Это же мастера! Зарипова заставляют бегать и толкаться. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью с Бучневичем читайте — здесь