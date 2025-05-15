Джонс: «Мы в восторге от того, что Токкет поведет «Филадельфию» в будущее»

Президент «Филадельфии» по хоккейным операциям Кейт Джонс прокомментировал назначение Рика Токкета на пост главного тренера.

«Мы в восторге от того, что Рик поведет нашу команду в будущее. Что впечатляет в Рике, так это то, что игроки тянутся к нему и в процессе развивают прочные отношения. Есть искреннее доверие, что он сделает все возможное, чтобы принести успех команде», — цитирует официальный сайт клуба Бриера.

Токкет сменил на посту главного тренера «Филадельфии» Джона Тортореллу. Последние три сезона он работал в «Ванкувере».

В сезоне-2024/25 «Флайерз» набрали 76 очков и заняли последнее место в Восточной конференции.