Эвандер Кейн — о финальной серии с «Флоридой»: «Приятно чувствовать себя хорошо в это время года»

Нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн поделился ожиданиями от в финальной серии Кубка Стэнли с «Флоридой».

«Приятно чувствовать себя хорошо в это время года. Очень рад сыграть в среду, стать частью этого и не иметь никаких вопросов по участию», — цитирует хоккеиста пресс-служба «Ойлерз».

Во втором матче финальной серии 2024 года против «Пантерз» Кейн получил травму мышц живота и вернулся на лед только во второй встрече первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Лос-Анджелесом» (2:6).

Всего в этом плей-офф на счету 15 матчей, в которых он отметился 5 голами и 6 результативными передачами.

Первый матч серии пройдет 5 июня в Эдмонтоне. Начало встречи — в 03.00 по московскому времени.