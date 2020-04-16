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Кейн выбрал самого неудобного вратаря для себя. Им стал россиянин

15:10
Андрей Василевский. Фото nhl.com
Андрей Василевский. Фото nhl.com
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Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн ответил на вопрос, какому вратарю ему сложнее всего противостоять. Им оказался российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский.

— Я несколько раз убегал против него в отрыв. Когда кажется, что ты уже его переиграл, он просто выбрасывает ногу, — цитирует Кейна Tampa Bay Times. — После того как ты его переиграл, надо поднять шайбу. Но поднять ее над ним у тебя не получается. У него такие длинные и атлетичные ноги!.

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