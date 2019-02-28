Кейн — второй игрок в НХЛ после Овечкина, достигший отметки в 40 шайб в текущем сезоне

"Чикаго" на выезде одержал волевую победу над "Анахаймом" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:3. Форвард Патрик Кейн стал автором победного гола, забитого на 59-й минуте.

Таким образом, нападающий достиг отметки в 40 шайб в сезоне. Кейн стал вторым игроком в НХЛ, кому это удалось. Также рубеж в 40 забитых голов преодолел капитан "Вашингтона" Александр Овечкин.

Напомним, что "Чикаго" набрал 63 очка в 64 матчах. Команда из Города ветров занимает 11-е место в Западной конференции.

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