Кейн в овертайме принес «Чикаго» победу над «Анахаймом»

«Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Чикаго» — 2:3. По 2 очка в составе победителей набрали Патрик Кейн (1+1) и Джонатан Тэйвз (0+2).

«Чикаго» с 11 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (19) — четвертый.

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«Анахайм» — «Чикаго» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Боквист — 1 (Нюландер, Тэйвз), 9:21 — 0:1. Дебринкэт — 4 (бол., Кейн, Кубалик), 15:33 — 0:2. Стил — 1 (Гудбрэнсон, Гецлаф), 32:39 — 1:2. Ритчи — 2 (бол., Стил, Фаулер), 46:17 — 2:2. Кейн — 4 (Тэйвз, Кит), 60:24 — 2:3.

Вратари: Миллер — Ленер.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (11+14+13+0) — 37 (15+12+9+1).

Наши: — - -.

4 ноября. Анахайм. Honda Center.

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