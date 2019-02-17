Кейн стал пятым игроком в истории НХЛ. Форвард отдал голевой пас в 16-м матче кряду

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбуса"​ (2:5), что стало 16-й встречей подряд для 30-летнего американца, где спортсмен отдает результативную передачу. Форвард стал пятым игроком в истории лиги с подобным достижением.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки, который отдавал голевые передачи на протяжении 23 матчей в сезоне-1990/1991. Вторым в этом списке является Адам Оутс, у него было 18 результативных пасов в сезоне-1992/1993. Тройку лучших замыкает Пол Коффи (17, 1983/84).

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