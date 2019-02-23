Кейн стал 7-м игроком в истории НХЛ, которому удалось сделать 2 серии с 20-ю результативными матчами

Нападающий "Чикаго" Патрик Кейн забросил шайбу в матче регуляного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (3:5). Он довел свою результативную серию до 20 игр.

Кейн стал 7-м игроком в истории НХЛ, которым удалось сделать как минимум по две результативные серии в 20 и более игр. В сезоне-2015/16 на его счету было 26 матчей с набранными очками.

По две такие серии также у Брэтта Халла, Марио Лемье, Ги Лаферта, Адама Оутса и Стива Айзермана. Лидирует Уэйн Гретцки, который 7 раз делал серию из 20+ матчей с очками.