Кейн считает, что Макдэвид должен получить «Харт Трофи» по итогам сезона
Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн поделился мнением об игре форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, заявив, что канадец должен получить «Харт Трофи».
«Не думаю, что кто-то может составить конкуренцию Макдэвиду в этом году. Он лучший игрок лиги с огромным отрывом, его команда отлично проводит нынешний сезон. Приятно слышать такие вещи. Обычно это означает, что твоя команда находится в хорошем положении», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.
«Харт Мемориал Трофи» — ежегодная награда в НХЛ, которая вручается игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.
Макдэвид является лучшим бомбардиром НХЛ в нынешнем сезоне, набрав в 37 матчах 63 (21+42) очка.
«Эдмонтон», набрав 45 очков в 37 матчах, занимает 3-е место в Северном дивизионе. От лидирующего «Торонто», у которого матч в запасе, «нефтяников» отделяет 4 очка.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/kane-mcdavid-zasluzhivaet-priz-hart/c-323178636
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