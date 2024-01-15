Кейн получил травму в матче с «Торонто» и не смог вернуться на лед

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 4:2.

В первом периоде встречи форвард «Рэд Уингз» форвард Патрик Кейн ударился об борт, закончил смену и не вернулся на лед. Пресс-служба клуба сообщила, что 35-летний американец получил травму нижней части тела.

В текущем сезоне Кейн провел 19 матчей, в которых набрал 16 (7+9) очков.