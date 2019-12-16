Кейн обогнал Кросби и вышел на первое место по количеству очков в 2010-е

Форвард «Чикаго» Патрик Кейн вышел на первое место по количеству очков в НХЛ за нынешнее десятилетие. Ранее он сделал хет-трик в матче с «Миннесотой» (5:3).

Patrick Kane, now with 789 points (309G, 480A), has surpassed the sidelined Sidney Crosby's 788 points (296G, 492A) for the decade scoring lead with 16 days left in the 2010s. #Blackhawks — Carter Baum (@CarterBaum) December 16, 2019

В 2010-е Кейн набрал 789 (309+480) очков. Он обогнал форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби — 788 очков (296+492). Сейчас Кросби не играет из-за травмы.

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