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Кейн обогнал Кросби и вышел на первое место по количеству очков в 2010-е

08:45
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Форвард «Чикаго» Патрик Кейн вышел на первое место по количеству очков в НХЛ за нынешнее десятилетие. Ранее он сделал хет-трик в матче с «Миннесотой» (5:3).

В 2010-е Кейн набрал 789 (309+480) очков. Он обогнал форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби — 788 очков (296+492). Сейчас Кросби не играет из-за травмы.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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