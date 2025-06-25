Хоккей
25 июня, 20:45

Кейн обменян из «Эдмонтона» в «Ванкувер»

Камила Абдурахманова
корреспондент
Эвандер Кейн.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий Эвандер Кейн перешел из «Эдмонтон Ойлерз» в «Ванкувер Кэнакс», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна.

«Ойлерз» получили право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года, которое принадлежит «Оттаве Сенаторз». Также клуб освободил платежную ведомость на сумму 5,125 миллиона долларов.

По информации инсайдера, клубы ожидают подтверждения обмена от офиса НХЛ. Отмечается, что Кейном интересовались три клуба, но форвард выбрал «Кэнакс», поскольку является уроженцем Ванкувера.

Прошлый регулярный сезон Кейн пропустил из-за травмы. В плей-офф он сыграл 21 матч и набрал 12 (6+6) очков. Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 930 матчей и 617 (326+291) очков.

  • Андрей Андрей

    новых негров тащить по льду танкер наберут.

    26.06.2025

  • Adiоs Amigos R

    И кто теперь будет тащить Эдмонтон?

    26.06.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Легко пришло, легко ушло. Претензий к нему нет, дурака не валял, но травмы сыграли свою роль. Если все, как озвучено, то очень хороший обмен - Касатки могли потребовать, например, удержания части ЗП или тот же 3-4 номер драфта за контракт. А так - Кейн в родном городе, Нефть разгрузила платежку. Следующие на очереди на выход Скиннер, Арвидсон и (возможно) Борода. В принципе, деньги появляются и на Бушара,и на Мак Ди, если тот, конечно, не психанет и не поедет со священной миссией мести в Торонтовку. Но о какой то глубине состава при живом Нёрсе, конечно, говорить не приходится.

    26.06.2025

  • Женек10

    это тот ЛА, что мягкой булочкой ежегодно под нефть ложится ?

    26.06.2025

  • Женек10

    Плохая новость

    26.06.2025

  • zeromanj

    Расисты

    26.06.2025

  • alehan.227472

    4 раунд - понятно, получили за него сетку с шайбами... По хорошему, весь ТО дивизионе кроме Вегаса и ЛА надо отправить в АХЛ, они тянут западные команды на дно:)

    26.06.2025

  • Iron Maiden

    Давно надо было его выкидывать. Голимый провокатор, вот и вся его игра.

    26.06.2025

  • Николай

    Это расизм

    25.06.2025

  • Андрей Андрей

    Избавились от букмекера.

    25.06.2025

  • jordan.jr

    Высокомерный пёс

    25.06.2025

