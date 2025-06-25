Кейн обменян из «Эдмонтона» в «Ванкувер»

Нападающий Эвандер Кейн перешел из «Эдмонтон Ойлерз» в «Ванкувер Кэнакс», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн со ссылкой на агента игрока Дэна Мильштейна.

«Ойлерз» получили право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года, которое принадлежит «Оттаве Сенаторз». Также клуб освободил платежную ведомость на сумму 5,125 миллиона долларов.

По информации инсайдера, клубы ожидают подтверждения обмена от офиса НХЛ. Отмечается, что Кейном интересовались три клуба, но форвард выбрал «Кэнакс», поскольку является уроженцем Ванкувера.

Прошлый регулярный сезон Кейн пропустил из-за травмы. В плей-офф он сыграл 21 матч и набрал 12 (6+6) очков. Всего в НХЛ на счету 33-летнего нападающего 930 матчей и 617 (326+291) очков.