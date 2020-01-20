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Кейн набрал 1000-е очко в НХЛ. Видео

05:52

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Виннипег» — 5:2. Нападающий хозяев Патрик Кейн отметился результативной передачей и достиг отметки в 1000 очков в лиге. Всего на его счету 380 голов и 620 передач в 953 встречах.

«Чикаго» выбрал Кейна на драфте 2007 года под общим первым номером. Патрик — трехкратный обладатель Кубка Стэнли и серебряный призер Олимпиады-2010 в составе сборной США.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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