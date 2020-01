Кейн набрал 1000-е очко в НХЛ. Видео

«Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Виннипег» — 5:2. Нападающий хозяев Патрик Кейн отметился результативной передачей и достиг отметки в 1000 очков в лиге. Всего на его счету 380 голов и 620 передач в 953 встречах.

Point 1000 for Patrick Kane. Love how the team comes on the ice for it. pic.twitter.com/nzD6pkXTmg