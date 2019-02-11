Кейн догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, "Чикаго" обыграл "Детройт"

"Чикаго" на своей площадке обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. По 3 очка в этой игре набрали нападающие "Блэкхокс" Доминик Кахун (2+1), Дилан Стром (1+2) и Алкес Дебринкэт (0+3).

Еще по 2 (1+1) очка заработали Патрик Кейн и Джонатан Тэйвз. Кейну это позволило набрать 81 очко в сезоне догнать форварда "Тампы" Никиту Кучерова в бомбардирской гонке. На счету американца 33 шайбы и 48 передач, у россиянина - 22+59.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Детройт" - 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Голы: Кахун - 10 (Дебринкэт, Стром), 11:04 - 1:0. Стром - 14 (Кахун, Дебринкэт), 18:03 - 2:0. Эн - 2, 35:00 - 2:1. Кахун - 11 (Стром, Дебринкэт), 47:45 - 3:1. Нюквист - 14 (Дженсен, Абделькадер), 55:30 - 3:2. Кейн - 33 (Тэйвз, Густафссон), 56:27 - 4:2. Тэйвз - 25 (п.в., Кейн, Сибрук), 57:59 - 5:2.

Вратари: Уорд - Бернье (56:36 - 57:59).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 36 (18+11+7) - 45 (16+15+14).

Наши: Анисимов (13.13/1/0) - -.

10 февраля. Чикаго. United Center.